شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٥ حالات جديدة من كورونا داخل مستشفى حميات بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تعافى ٥ حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الحميات بقيادة الدكتور وليد عبده، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.
وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل أي عوائق في مواصلة مكافحة هذا الوباء.
من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص.
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