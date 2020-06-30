شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يهنئ الرئيس بـ«30 يونيو»: التاريخ لن ينسى انحيازك للشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وكتب هيكل على صفحته بـ«فيس بوك»: «أتقدم باسمي وباسم جميع العاملين بوزارة الدولة للإعلام بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أنقذت مصر من مصير غامض كان يتربص بها».

وتابع: «لن ينسى التاريخ أبدًا القرار التاريخي للرئيس السيسي بالانحياز إلى الشعب في مواجهة من كانوا يتربصون بمصر ويريدون بأهله سوءًا.. وما شهدناه من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية يؤكد لنا جميعا أننا في الطريق الصحيح.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».