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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، 77 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وطبقاً للقانون.

وقال محافظ أسيوط، إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 403 عقداً وسيتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وذلك في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون موجها رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة واستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين كل في نطاق مركزه مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

محافظ أسيوط يسلم 77 عقد تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط يسلم 77 عقد تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط يسلم 77 عقد تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط يسلم 77 عقد تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط يسلم 77 عقد تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسيوط يسلم 77 عقد تقنين للمستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة