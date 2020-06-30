شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 4 عمليات ولادة قيصرية لمصابات كورونا بمستشفى «عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، عن إجراء 4 عمليات ولادة قيصرية لعدد 4 سيدات من المحتجزات في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفي، إن السيدات أحدهما سيدة من محافظة الشرقية، كانت حامل عن طريق الحقن المجهرى، ووضعت طفلة، و3 سيدات أخرى من مراكز المحمودية والرحمانية وحوش عيسى، ووضعن طفلتين وطفل.

وأشار «زايد» إلى أن إدارة المستشفى تتوجه بالشكر إلى الفريق الطبي على مجهوده في إجراء العمليات 4 عمليات ولادة فى يوم واحد، موضحًا أن الفريق تكون من الدكتورة إيمان أحمد اللقاني، والدكتورة تغريد محمد النقيب، والدكتور شكري النجار والدكتور عادل طلعت، وفريق التمريض نجلاء الجزار وأماني أحمد الشرقاوي، وميرفت فايز جرجس، وأميرة محمود إسماعيل، وسحر عنتر عبد العزيز.

وأكد «زايد» أن حالة السيدات بعد الولادة مستقرة، وجميعهن بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن حالات المواليد الأربعة بصحة جيدة، وجميعهم حالاتهم سلبية تجاه الفيروس، وتم وضعهم في حضانات بالمستشفى ووضع فريق من التمريض لرعايتهم.