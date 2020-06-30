شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا للافتتاح الرئاسي.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية بتكلفة 500 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شارة بدء التشغيل التجريبي للمأخذ ومحطة مياه الشرب بمركز الرحمانية، تمهيدا للافتتاح الرئاسي لها خلال الفترة المقبلة.

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

وتفقد المحافظ أقسام ومكونات المشروع واستمع لشرح توضيحي من المهندس سامي عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب بالبحيرة، عن أعمال إنشاء محطة الرحمانية الجديدة، والذي قال إن المشروع يتكون من المأخذ وتم بنسبة تنفيذ 98٪ ومحطة مياه بطاقة إنتاجية 800/400 ل/ث بنسبة تنفيذ 95 ٪ وخطوط مياه ناقلة بطول 35 كم/ط أقطار 630 مم حتى 900 مم، مشيرًا إلى أنه تم البدء في العمل بالمحطة في 1/7/2019 وتاريخ الانتهاء من المشروع في نهاية يوليو المقبل من العام الجاري.

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة

وأشار المحافظ إلى أن تشغيل المحطة ودخولها الخدمة سيعمل على القضاء على ضعف وانقطاع المياه بمركز ومدينة الرحمانية وأطرافها وبجميع القرى والتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الرحمانية في البحيرة