شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة بالشرقية»: توفير ١٠٤٠ فرصة عمل وتشغيل ٤٠٦١ من شباب الخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إن المديرية قدمت خلال شهر مايو الماضي العديد من الخدمات للشباب الجاد الباحث عن وظيفة، حيث قامت بتوفير 1040 فرصة عمل بشركات القطاع الخاص من بينهم 10 من ذوي الهمم، وذلك عن طريق شهاده القيد «كعب العمل» للمسجلين بمكاتب التشغيل التابعه بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه في مجال التشغيل بالداخل تم إستخراج ١٩٧٦٥ شهادة قيد وتم تشغيل ٤٠٦١ من شباب الخريجين للعمل بشركات القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة القوي العاملة أنه في مجال التشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل ١٦٤٥ عاملا، وصرف رعاية اجتماعية لـ ٢٤ مولودا بالإضافة إلى صرف ٥ منح زواج، وصرف منحتين وفاة بإجمالى ٦٨ ألف جنيه، فضلا عن صرف ١٠ آلاف جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، كما تم التفتيش على ٣٨٦ منشأة صناعية مما أسفر عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية، ومنح الشركات المخالفة خمسة أيام مهلة قانونية، كما تم تسجيل ٣ حوادث جسام وحالة وفاة نتيجة حادث طريق .

وأكد وكيل الوزارة تواصل جهود المديرية المستمرة للقضاء على ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة والتي تأثرت وبشكل كبير من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات ،وذلك بالشركات والمصانع بالقطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة ،مشيرا إلى ان مديرية القوى العاملة تقوم بالتواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة .

وأوضح المحافظ أن مديرية القوى العاملة بالشرقية، تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب لتمكينهم من الإلتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، فضلاً عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم إيمانا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة.

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