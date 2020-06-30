شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: تعديل مواعيد صرف السلع التموينية لتبدأ من 9 صباحاً حتى 9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرار يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءا، بدلاً من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساءا.

وأشار المصيلحي أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتي لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين واتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقاً مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتي التاسعة مساءً.

ومن ناحية أخرى أكدت شركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتؤكد بأنه قد تم تسليم كافة السلع التموينية لكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم على بطاقة التموين بداً من الغد 1/7/2020، وأكدت شركتي الجملة بأنه سيتم استكمال اعمال الاستعاضات للبدالين، ومنافذ مشروع جمعيتي اعتباراً من السبت 4/7/2020، نظرا لعمليات الجرد السنوي التي تتم في 30/6 من كل عام.

وتهيب الوزارة المواطنين أثناء عمليات صرف السلع التموينية مراعاة الاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي اثناء الصرف حفاظاً على الصحة والسلامة العامة،للحد من انتشار فيروس كورونا.