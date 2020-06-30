شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: المعروض النقدي في مصر يرتفع 17.24% على أساس سنوي في مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفادت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، بأن نمو المعروض النقدي (ن2) تسارع إلى 17.24 بالمئة على أساس سنوي في مايو، من 15.62 بالمئة في أبريل. وبلغ المعروض النقدي الشهر الماضي 4.45 تريليون جنيه مصري (276.6 مليار دولار).

(الدولار= 16.0900 جنيه) الوضع في مصر

اصابات Advertisements 66,754

تعافي 17,951

وفيات 2,872

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي: المعروض النقدي في مصر يرتفع 17.24% على أساس سنوي في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.