شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 30 مليون جنيه.. وضع حجر أساس مجمع النيابة الإدارية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع المستشار أحمد أبودقة، مدير التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الثلاثاء، حجر الأساس لمجمع النيابة الإدارية، الذي يجري إنشاؤه بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه، بحضور المستشار محمد عبدالخالق حمزة، والمستشار عبدالله عباس محمود مدير نيابة قنا ثان، والمستشار عمر صلاح الدين مكي، مدير نيابة قنا ثالث، والمستشار بسام حاظ النوبي، مدير نيابة الغردقة، والمستشار أحمد حسن على مدير نيابة قنا أول.

وقال أبودقة في يبان، إن المبني سيجري إنشاءه خلال 3 سنوات مشيرًا إلى أن المجمع يضم مقر المكتب الفني لنيابات قنا والبحر الأحمر، وفرع الدعوة التأديبية بقنا، ونيابة قنا أول، ومقر نيابة قنا ثان، ومقر نيابة قنا ثالث وسيتم تخصيص صالة كبار الزوار للاجتماعات، والدور الأخير سيشمل استراحات لأعضاء النيابة المغتربين، بجانب إنشاء جراج للسيارات، والمبنى يتم إنشاؤه على مساحة تبلغ 960 مترًا بجوار محكمة الأسرة بمنطقة الكنوز أمام جامعة جنوب الوادي.