شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «فرصتنا.. رقمية».. إعلان نتائج المرحلة الأولى لاختبارات المتقدمين للبرنامج التدريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُعلنت نتائج المرحلة الأولى لاختبارات المتقدمين للبرنامج التدريبي الاحترافي للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS، والذي يهدف إلى بناء المهارات والقدرات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة باستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية، والتي من شأنها دعم سرعة تنفيذ المشاريع القومية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وبحسب بيان، يأتي البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، وضمن تنفيذ مبادرة «فرصتنا.. رقمية» التي أطلقتها الوزارة ويشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، بهدف تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي والخاص بالذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن المبادرة في إحدى محاورها تنظيم مسابقات تتضمن إتاحة فرص تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهاراتهم في مجالات عديدة وأهمها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وخلال الأسبوعين الماضيين لاقى البرنامج التدريبي المقدم من شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS قبولًا كبيرًا وسريعًا من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تقدم للالتحاق بالبرنامج 346 من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بكلا من القطاع الحكومي والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المهنيين المستقلين، وخضع المتقدمين لعدة مراحل من التقييم لانتقاء أفضل العناصر التي سيتم تدريبهم تحت إشراف مدربي شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS، من أجل إعدادهم للحصول على الشهادة الدولية الاحترافية من الشركة، بما يؤهلهم للعمل في السوقين المحلي والعالمي، وتم اختيار ?? شخص من المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختبار مجموعة أخرى قوامها 150 فرد تبدأ تدريبها في 18 أغسطس 2020 لتتوالى بعد ذلك إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية من كبرى الشركات العالمية التي تتسابق لدخول هذا المجال بالتعاون مع الوزارة لثقتهم في كفاءة الموارد البشرية المصرية وسهولة تقبلها للتدريب الاحترافي عالي المستوى.