شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تمويل البنوك المصرية بناء سد النهضة الإثيوبي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي اتحاد بنوك مصر ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، إن ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيًا.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول.

وأشار إلى أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

وأهاب اتحاد بنوك مصر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات او اخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.

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