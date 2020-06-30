أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

نتابع معكم متابعينا الكرام عرب نيوز أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020، حيث تتغير أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم بفعل الكثير من العوامل المختلفة التي لها دور كبير في تغير سعر الذهب وأبرزها سعر أوقية الذهب، وسعر الدولار والأوضاع السياسية في العالم.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 30/6/2020، وهذا بفعل هبوط سعر الذهب عالمياً من 1772 إلى 1765 دولاراً، وهو ما انعكس على سعر الذهب في سوق الصاغة ليتراجع إلى 792 لعيار 21 الذي يعد الأكثر انتشاراً في مصر.

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 21 نحو 792 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 678.85 جنيها.

سجل الذهب 24 نحو 905.10 جنيه.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6336 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1765 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب عالمياً بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد.