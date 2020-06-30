شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف أولى الرحلات التى تنطلق غدا من مطار القاهرة بعد استئناف حركة الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الأربعاء، تشغيل رحلاتها الجوية لأكثر من 29 نقطة مباشرة، بعد توقف استمر نحو 3 شهور ، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، باستثناء رحلات عودة العالقين بالخارج والشحن الجوى، وذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من 1 يوليو، واستعداد وزارة الطيران المدنى بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر .

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وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن اولى الرحلات التى ستغادر المطار بعد قرار عودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية هى رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران والتى تحمل رقم MS777 وتقل 265 راكبا ومن المقرر أن تغادر إلى لندن فى تمام الساعة 9:10 صباحاً، لتكون بذلك أول رحلة منتظمة منذ توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

كان وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار قد أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.