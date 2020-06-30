شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: إثيوبيا امتنعت عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول أمان سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر أبدت مرونة كبيرة فى مفاوضات سد النهضة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الإثيوبية؛ مؤكدًا التزام مصر بالمسار الدبلوماسى فى التعامل مع قضية سد النهضة.

وأضاف وزير الخارجية فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة، مشيرا إلى أن المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد، كما تتحملها مصر أيضا.

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وحول التنسيق مع السودان بشأن قضية سد النهضة، قال "شكرى": التنسيق المصرى مع السودان فى قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتى المصب.