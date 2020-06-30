شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: عدة دول تدعم مصر فى ملف سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الوساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن أن عدة دول تدعم مصر فى ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجوء لمجلس الأمن يهدف لاحتواء أزمة سد النهضة.

وأوضح وزير الخارجية فى تصريحات لقناة العربية الثلاثاء، أن لجوء مصر لمجلس الأمن جاء لتعثر الحوار بشأن سد النهضة.، كاشفا عن أن إثيوبيا رفضت لـ 6 سنوات وساطة أي طرف، كما رفضت أيضا البنك الدولي وسيطا في الحوار .، مضيفا: "لجأنا للاتحاد الأفريقي وأيضا للرئيس الأوغندي.

وعن مدى انحيار جنوب أفريقيا لأحد الأطراف، قال: لا استطيع أن أقول إن جنوب أفريقيا منحازة".



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وكان وزير الخارجية سامح شكري، قال إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الأثيوبية، مؤكدا التزام مصر بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة.

وأضاف وزير الخارجية فى تصريحات لشبكة سكاى نيوز الثلاثاء، أن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة، مشيرا إلى أن المخاطر المحتملة للسد سيتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد كما تتحملها مصر أيضا.

وحول التنسيق مع السودان بشأن قضية سد النهضة، قال "شكري": التنسيق المصري مع السودان في قضية سد النهضة يهدف إلى الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل لا يضر بدولتي المصب.