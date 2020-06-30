شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بنوك مصر ينفى تمويل البنوك المصرية سد النهضة الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي اتحاد بنوك مصر ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى مؤخرا حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان رسمي له اليوم، أن ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الاثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا.

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وقال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أن ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية او تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول لافتا إلى أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

ويهيب اتحاد بنوك مصر بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات أو أخبار والحرص على التأكد من صحتها ودقتها من مصادرها الرسمية.