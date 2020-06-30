شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. 5.2% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله انه في خطوات ثابتة على طريق الإصلاح، تستمر التوقعات بانتعاش الاقتصاد المصري على الرغم من جائحة كورونا، حيث توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الاقليمية تحقيق مصر نمو اقتصادي خلال عام ٢٠٢١ خاصة في قطاعي التشييد والبناء، والاتصالات

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وأوضح الانفوجراف ، أن 5.2% معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى فى 2021 ، وأن مصر مستمرة فى تحقيق نمو مستدام فى قطاع البناء والتشييد فضلا عن الطفرة فى قطاع الاتصالات .

وأشار الانفوجراف الى ان الاقتصاد االمصرى من الاقتصاديات الاعلى نموا فى منطقة شرق وجنوب المتوسط فى 2021.