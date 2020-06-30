شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي: الأتراك احتلوا مكانة الآمر الناهي بمفاصل الدولة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر البرلمان الليبي ، الثلاثاء، من تدفق إيرادات النفط للميليشيات والمرتزقة، مؤكدا أن الأتراك ظهروا بصورة الآمر الناهي بمفاصل الدولة الليبية، فى انتهاك تركي صارخ لسيادة الدولة الليبية وهيبتها، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، قال أمس، إن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح سيزور روسيا قريبا، موضحا فى تصريحات خاصة أنهم مع أى جهد دولى لاستئناف العملية السياسية الرامية لحل الأزمة الليبية.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الليبى، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة لمحاربة الجيش الليبي، مشيرا إلى أن القبائل الليبية والدول الصديقة ستصد أى هجوم للمرتزقة ومن وصفهم بالغزاة الأتراك ضد الجيش الليبى.

وقبل ذلك، التقى قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى ووزير الخارجية عبد الهادى الحويج، وبحث اللقاءُ سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة للأزمة الليبية، وفقا للثوابت القاضية برفض العدوان الخارجي.