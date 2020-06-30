شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. تعرف على الإجازات المتبقية حتى نهاية ٢٠٢٠ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قائمة بالعطلات الرسمية بـ 2020، وفيما يلى نستعرض أهم العطلات الرسمية المتبقية باليوم والتاريخ حتى نهاية عام 2020.

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في الانفوجراف التالي نستعرض الاجازات المتبقية في العام الحالي



