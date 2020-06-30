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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. تعرف على الإجازات المتبقية حتى نهاية ٢٠٢٠ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قائمة بالعطلات الرسمية بـ 2020، وفيما يلى نستعرض أهم العطلات الرسمية المتبقية باليوم والتاريخ حتى نهاية عام 2020.
في الانفوجراف التالي نستعرض الاجازات المتبقية في العام الحالي
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