شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مسيرة المحامين الأتراك في إسطنبول ضد حكومة العدالة والتنمية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مسيرة الدفاع في إسطنبول، واجتمع المشاركون أمام محكمة تشاغلايان، حيث دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين المسجلين في النقابة للمشاركة في «مسيرة الدفاع» ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذين يمهدون للتدخل في هيكل نقابات المحامين، بتغيير القانون المنظم للانتخابات.

وذكر موقع " تركيا الآن" أن مسيرات المحامين بدأت منذ يوم 23 يونيو، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، وكان من المفترض أن تتجه نحو أنقرة، لكن داهمتهم الشرطة عند مدخل المدينة، ومنعتهم من الدخول ومواصلة احتجاجهم.

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واستمرارًا لاحتجاجات المحامين دعت نقابة إسطنبول إلى مسيرة، بدأت بالفعل منذ قليل تحت شعار «لا لتحجيم الدفاع»، حيث دعا رئيس نقابة المحامين بإسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين التابعين للنقابة، للانضمام إلى «مسيرة الدفاع»، وقال دوراك أوغلو للمحامين: «أنتم مجبرون على الحضور تلك المرة»، وذلك للاحتجاج ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذين يمهدون للتدخل في هيكل نقابات المحامين.