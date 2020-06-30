شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس نقابة المحامين بمدينة سامسون التركية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقال رئيس نقابة المحامين فى مدينة سامسون التركية كيرامى غوربوز من منصبه احتجاجًا على مقترح القانون المقدم إلى البرلمان التركى بشأن تعديل النظام الانتخابى وأنشطة نقابات المحامين بناء على أمر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال غوربوز ، الذى أدلى ببيان بعد تركه إكليلا من الزهور فى النصب التذكارى لأتاتورك فى سامسون: "نحن لا نقبل اقتراح القانون. ولا يمكننا التقدم فى ظل هذه الظروف، ولم يعد هناك أى جزء من هذا العمل للحفاظ عليه. واعتبارا من الآن، أنا مستقيل من منصبى بصفتى رئيس نقابة المحامين بمدينة سامسون.

وتابع : أستقيل ردا على ما حدث اليوم، وبسبب ما حدث فى هذه الأيام الخمسة عشر ".

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بدأت مسيرة الدفاع فى إسطنبول، واجتمع المشاركون أمام محكمة تشاغلايان، حيث دعا رئيس نقابة المحامين فى إسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين المسجلين فى النقابة للمشاركة فى «مسيرة الدفاع» ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذين يمهدون للتدخل فى هيكل نقابات المحامين، بتغيير القانون المنظم للانتخابات.

وذكر موقع " تركيا الآن" أن مسيرات المحامين بدأت منذ يوم 23 يونيو، ودعت لها جميع النقابات الفرعية بتركيا، وكان من المفترض أن تتجه نحو أنقرة، لكن داهمتهم الشرطة عند مدخل المدينة، ومنعتهم من الدخول ومواصلة احتجاجهم.

واستمرارًا لاحتجاجات المحامين دعت نقابة إسطنبول إلى مسيرة، بدأت بالفعل منذ قليل تحت شعار «لا لتحجيم الدفاع»، حيث دعا رئيس نقابة المحامين بإسطنبول محمد دوراك أوغلو، جميع المحامين التابعين للنقابة، للانضمام إلى «مسيرة الدفاع»، وقال دوراك أوغلو للمحامين: «أنتم مجبرون على الحضور تلك المرة»، وذلك للاحتجاج ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذين يمهدون للتدخل فى هيكل نقابات المحامين.