شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالطيران: تركيا طلبت تأجيل الرحلات إلى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التركية طلبت تأجيل الرحلات لمدة شهر حتى شهر أغسطس المقبل بدلا من يوليو الذى يبدأ غدا، وذلك وفقا للظروف التى تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضافت المصادر، أن السلطات التركية لم ترفض تسيير رحلات جوية بين البلدين .

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وأشارت المصادر إنه وفقا لجداول التشغيل بين البلدين، فإن الرحلات الجوية معلقة حتى أغسطس سواء للطيران المصرى أو الطيران التركى، وقالت أن جداول تشغيل الرحلات خلال الموسم الصيفى تم اعتمادها وفقا للشركات التى تقدمت بها، واضافت المصادر أن المطارات المصرية سوف تستأنف العمل غدا بشكل رسمى بعد فترة تعليق حوالى 3 أشهر .

يذكر أن وزارة الطيران المدنى سوف تستأنف غدا الاربعاء الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تكون نسبة تشغيل الرحلات الجوية تصل إلى 30% مع بداية التشغيل على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.