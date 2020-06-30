شكرا لقرائتكم خبر عن جزر أفاعى ومناطق "خارج الخريطة" جولة بالعالم السرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعتقد أن العالم أصبح ساحة مفتوحة يسهل التنقل من وإلى أى بقعة فيها، فأنت مخطئ تمامًا، فالعالم مليء بالأماكن السرية التى لا نعرف عنها شيئا.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على الكثير من الأماكن التى يحظر المرور بها ما بين جزر مليئة بالأفاعي، وأسرار خارج كوكب الأرض، وأسرار دينية مغلقة على أصحابها، وحياة برية عذراء، ومجتمعات بأكملها لم تتواصل أبدًا مع العالم الخارجي.