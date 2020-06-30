شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. استئناف حركة السياحة الدولية رسميا فى ثلاث محافظات ساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا ثلاث محافظات مصرية استئناف حركة السياحة الدولية، وهى مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر كمرحلة أولى، حيث كثفت وزارة السياحة والآثار من متابعتها لكافة الاجراءات الاحترازية المتخذة فى كافة الأنشطة داخل المحافظات الثلاث، بداية من الفنادق والمناطق الأثرية والكافيتريات والمطاعم والمستشفيات، للتأكد من التزام المنشآت وحفاظا على سمعة المقصد السياحى المصرى.

وتلتزم فنادق المحافظات الثلاث بتنفيذ ضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التى تتخذها الفنادق فى ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة للمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة أولى، اعتبارا من أول يوليو.

وتبدأ الإجراءات المطبقة فى الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق، حيث تتم إجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجى ومنطقة الشاطئ.

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وتتم عمليات التعقيم وفقا للمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التى أقرتها وزارة الصحة والسكان، كما أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة فى جميع المناطق وعلى جميع الاسطح. وبالتزامن مع إطلاق مصر لحملتها الترويجية لجذب السياحة الدولية فى الاول من يوليو كثفت هيئة تنشيط السياحة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للإجراءات الاحترازية التى تقوم بتطبيقها. ونشرت سلسة تغريدات من خلال موقع التواصل الاجتماعى تتضمن قائمة بأسماء الفنادق التى حصلت على الشهادة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار، لمساعدة السياح فى الاختيار الآمن.

وقالت فى تغريدة لها :" قد حصلت المزيد من الفنادق فى مختلف محافظات مصر على ختم النظافة والسلامة مما يعنى أنها استوفت جميع الاحتياطات والإجراءات التى اشترطتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الزائرين لنضمن لك رحلة آمنة. ننتظر عودتكم قريبا". واطلقت مصر حملتها الترويجية قبل أيام من استئناف السياحة، واختارت وزارة السياحة والآثار شعار للحملة الدعائية، تحت عنوان "Same Great Feelings"، "نفس الأحاسيس العظيمة".

وفى إطار تلك الحملة قامت بإنتاج أكثر من فيلم دعائى كان أهمها "رحلة سائح فى مصر" والذى يعرض للعالم كيف سيقضى السائح إجازته فى مصر فى ظل الاجراءات الاحترازية بداية من سلم الطائرة وحتى عودته لوطنه آمنا. وقامت الوزارة ببث الفيديو على منصات التواصل الاجتماعى المصرية والعربية والدولية.

والهدف الأساسى من إطلاق الحملة فى هذا التوقيت، هو التواصل والتفاعل مع الجمهور العربى والدولى بهدف اطلاعهم على الاستعدادات والتدابير التى اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى.