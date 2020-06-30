شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يناقش مقترحات إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها رئيس الوزراء يناقش مقترحات إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم".

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدالية

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إن بطولة دورى أبطال أفريقيا ستستأنف وتختتم فى الكاميرون خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك لتسهيل المهمة على الفرق المشاركة وكسب الوقت بعد توقف طويل للمسابقة منذ شهر مارس الماضى.

وزير الخارجية: عدة دول تدعم مصر فى ملف سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الوساطة

كشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن أن عدة دول تدعم مصر فى ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجوء لمجلس الأمن يهدف لاحتواء أزمة سد النهضة.

غدا.. استئناف حركة السياحة الدولية رسميا فى ثلاث محافظات ساحلية

تبدأ غدا ثلاث محافظات مصرية استئناف حركة السياحة الدولية، وهى مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر كمرحلة أولى، حيث كثفت وزارة السياحة والآثار من متابعتها لكافة الاجراءات الاحترازية المتخذة فى كافة الأنشطة داخل المحافظات الثلاث، بداية من الفنادق والمناطق الأثرية والكافيتريات والمطاعم والمستشفيات، للتأكد من التزام المنشآت وحفاظا على سمعة المقصد السياحى المصرى.

رئيس الوزراء يناقش مقترحات إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم".

أحمد أحمد: استئناف جميع مباريات دورى أبطال أفريقيا فى سبتمبر بالكاميرون

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إن بطولة دورى أبطال أفريقيا ستستأنف وتختتم فى الكاميرون خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك لتسهيل المهمة على الفرق المشاركة وكسب الوقت بعد توقف طويل للمسابقة منذ شهر مارس الماضى.

محافظ الدقهلية يوقف مدير مستشفى شربين العام لمدة 3 شهور ويحيله للنيابة

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه ، القرار رقم 372 لسنه 2020 ، بإيقاف الدكتور صابر عبد الحميد مشالي ، مدير مستشفى شربين المركزي ، عن العمل ، وإيقافه احتياطيا لمده ثلاثه أشهر ، أو لحين انتهاء التحقيقات بالنيابه العامه ، والنيابه الإداريه، أيهما أقرب .

كاف يؤجل حسم مكان مباريات دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على قرارت اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمى اليوم، قرارت اللجنة التنفيذية التى اجتمعت اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، وقال فى بيان إنه بالنظر للوضع العالمي الحالي، وبعد التشاور مع الشركاء وأصحاب المصلحة، تم تأجيل البطولة لتقام في يناير 2022، وسيتم الإعلان عن مواعيد نهائيات البطولة والمباريات المتبقية من التصفيات في الوقت المناسب، كما تم تأجيل نهائيات البطولة لتقام في يناير 2020 بالكاميرون.

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سامح شكرى: إثيوبيا امتنعت عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول أمان سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر أبدت مرونة كبيرة فى مفاوضات سد النهضة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الإثيوبية؛ مؤكدًا التزام مصر بالمسار الدبلوماسى فى التعامل مع قضية سد النهضة.

رسميا.. الاتحاد الأفريقي يعلن تأجيل أمم أفريقيا 2021 حتى يناير 2022

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت مقررة في يناير المقبل بالكاميرون، لمدة عام لتقام في يناير 2022، بسبب الأزمة التى تعيشها القارة السمراء حاليا وتوقف كل المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

هل كان لـ السيدة مريم شقيق يسمى "هارون"؟.. ما يقوله التراث الإسلامى

نواصل قصة السيدة مريم، عليها السلام، كما عرضها التراث الإسلامى، وتناولها الكتاب والفقهاء وكتاب السير والمفسرون، ونحاول أن نعرف رأيهم فى التفاصيل، ومنها: هل كان للسيدة مريم شقيق يسمى هارون؟

عاطف الأسطورة.. أقدم شيال فى مصر تجاوز الـ 94 ولسه بيشيل ويعافر (فيديو)

تجاعيد وجهه رسمتها سنوات عمره التى بلغت 94 عاما، قضى عم عاطف كريم، أكثر من نصف عمره يعمل في مهنة شاقة ومازال يعمل شيالا، راضيا بما يقسمه الله له من رزق، حتى وإن كان بضع جنيهات يوفر منها قوت يومه وأسرته المكونة من 6 أفراد.

أحمد أحمد يعلن إقامة دورى أبطال أفريقيا للسيدات بدءا من الموسم المقبل

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات لأول مرة فى القارة السمراء بدءا من الموسم المقبل، وأوضح فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا عبر الفيديو أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارها بالإجماع فى اجتماع اليوم لدعم الكرة النسائية فى القارة.

"كارت أصفر" لـ"السد الإثيوبي".. تفاصيل تحذيرات "مجلس الأمن" لأديس أبابا

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تقدمت بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى 30 يونيو: شاهدة على النبل وشرف الصمود

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أحمد أحمد يشكر الرئيس السيسى على تمديد اتفاقية مقر الكاف

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف": "أستغل الفرصة لتقديم جزيل الشكر للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بعد قراره تمديد عقد استضافة مصر لمقر الاتحاد الأفريقى"، متابعا فى مؤتمر صحفى عقده عبر الفيديو اليوم: "نحن سعداء باستمرار المقر في مصر لدورها الكبير في تاريخ الكاف ونأمل أن يستمر هنا".

7 أغسطس عودة الدورى بمباراتى الأهلى مع إنبى والزمالك والمصرى

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى يوم 7 أغسطس بمباراتى "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقى لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.