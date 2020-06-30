شكرا لقرائتكم خبر عن 13 متحفا وموقعا آثريا بالقاهرة والأقصر وأسوان تعيد فتح بابها للجمهور غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم وزارة السياحة والآثار غدا الأربعاء بإعادة فتح 5 متاحف و 8 مواقع أثرية لاستقبال الجمهور بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر اعتبارا من أوائل يوليو، وتلك المواقع الأثرية والمتاحف سيتم إعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع، وشملت القائمة الأولية للمواقع الاثرية التى ستستقبل الجمهور وفقا للضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متحف النوبة فى أسوان، متحف الأقصر، والمتحف المصرى بالتحرير، ومتحف الفن الاسلامى، والمتحف القبطى.

أما المواقع الآثرية فهى معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحرى ومقابر وادى الملوك بالأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة. وكانت الوزارة قد افتتحت عدد من المواقع قبل نهاية شهر يونيو، وهى متحف الغردقة ومتحف مرسى متروح وكهف روميل ومتحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية وقلعة قايتباى.

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ومن ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية، تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار، و قياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

كما تم وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، و توفير أدوات وقاية شخصية مثل: (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

و توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم، والالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها مثل: (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).