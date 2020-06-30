شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل لأكثر من 24 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم ، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، حيث تم تسجيل ، 714 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وبلغ مجمل عدد الاصابات منذ بداية الازمة في مارس الماضي 24,688 اصابة بينها 7,096 اصابة فعالة، فيما بلغ مجمل الوفيات منذ بداية أزمة كورونا 320 حالة.

وذكرت المعطيات أن هناك 46 مريضا في حالة خطيرة بينهم 24 مرتبطون بأجهزة تنفس و66 في حالة متوسطة، بينما بلغ عدد من تعافوا من الفيروس 17,272 مصابا، وانه تم اجراء 18,624 فحصا للكشف عن مصابين بالفيروس خلال يوم أمس الاثنين.

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وأوضح المدير العام لوزارة الصحة اليوم أنه رغم أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا لم يوافق على جميع توصيات وزارة الصحة لكننا لسنا في مرحلة عدم سيطرة وقال: "حكومة إسرائيل ووزارة الصحة يبذلون اقصى جهودهم للحفاظ على صحة الجمهور ومنع انتشار جديد، ومن جانب أخر المضي بحياة في ظل كورونا".