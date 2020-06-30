شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل كأس الأمم الأفريقية من يناير العام القادم إلى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022.

وتسببت أزمة كوفيد-19 في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس آذار مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

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كما قررت اللجنة التنفيذية في الكاف إقامة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام على ملعب واحد في دوالا بالكاميرون.