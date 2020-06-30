شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تعديل مواعيد صرف السلع من 9 صباحا حتى 9 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يقضى بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساء، بدلاً من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء .

وأشار المصيلحى، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتى لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين وإتاحة فرصة كبيرة من الوقت فى اليوم الواحد لمدة 12ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتى القرار متسقاً مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتى التاسعة مساءً.

ومن ناحية أخرى أكدت شركتى الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتؤكد بأنه تم تسليم كافة السلع التموينية لكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم علي بطاقة التموين بدءًا من غدا وأنه سيتم استكمال اعمال الاستعاضات للبدالين، ومنافذ مشروع جمعيتى اعتبارًا من السبت 4/7/2020، نظرًا لعمليات الجرد السنوى التى تتم فى 30/6 من كل عام.

وتهيب الوزارة المواطنين أثناء عمليات صرف السلع التموينية مراعاة الاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي اثناء الصرف حفاظاً علي الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.