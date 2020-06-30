شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال وكبار.. "الفوتوسيشن" يسيطر على جولات المصريين داخل قصر البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ممكن تصورنى هنا" تلك هى الجملة الأشهر التى ستسمعها منذ دخولك أبواب قصر البارون، حيث حرص زوار القصر فى أول أيام فتح القصر أمام الزيارة للجمهور بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لانقاذ و ترميم القصر، على إلتقاط الصور التذاكرية فى كل الانحاء، بداية من الحديقة وحتى شرفات القصر فى أعلى طابق.

وتنوعت الزيارات بين العائلات ومجموعات الاصدقاء، حيث ألتقت الجميع صورا داخل القصر وكانت أهم المناطق التى شهدت زحاما للتصوير معها عربة الترام التى تم وضعها داخل حديقة القصر والسيارات القديمة والتى ترجع إلى عشرينيات القرن الماضى، وكذلك واجهة القصر المميزة، ومنطقة البانوراما أعلى القصر.

وفتح قصر البارون أبوابه أمام الزائرين منذ السابعة صباحا وسيستمر فى استقبال الراغبين فى الزيارة حتى السادسة مساءا، حيث قرر د. خالد العناني وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر وذلك نظرا لرغبة عدد كبير لزيارة القصر.

وأكد وزير السياحة و الاثار علي أنه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين سيتم بيع 900 تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري، بواقع 100 زائر كل ساعة، على أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة الي 700 تذكرة يوميا كحد اقصي بواقع 100 زائر كل ساعة، و ذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المتعادية من 9 صباحا و حتي 4مساءا.

وأضاف أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد اقصى 45 دقيقة.

وحددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر زيارة قصر البارون حيث تبلغ سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية 100 جنيه للزائر الاجنبي، و50 جنيها للطالب الأجنبي، و20 جنيها للزائر المصري و 10 جنيهات للطالب المصري. وتشمل هذه التذكرة (زيارة القصر و الحدائق الخارجية، و عربة الترام)، أما منطقة البانوراما (السطح) تم تحديد تذكرة منفصلة لها تبلغ 50 جنيها للزائر الاجنبي و 20 جنيها للزائر المصري، وإذا كنت من عاشقى التاريخ فالقصر أصبح عبارة عن معرضا يروى تاريخ حى هيليوبوليس "مصر الجديدة" منذ نشأته. ستأخذك غرف القصر إلى مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة، والأفلام الوثائقية تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية، أما البدروم تم تحويلة إلى مدرسة للتربية المتحفية لنشر الوعى الأثرى لدى الاطفال.

كما يوجد كافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زى العاملين بالطراز القديم والتى توحى بالفترة الزمنية للقصر.



سيارة معروضة



شباك التذاكر



قصر البارون

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قصر البارون بالقاهرة



قصر البارون بعد التجديد