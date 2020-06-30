شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول يعنى إيه موازنة وكيف تنفق على الصحة والتعليم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بـ"الخليج 365" ويذاع على صفحة الجريدة على "فيس بوك" فى حلقته اليوم الثلاثاء معنى "الموازنة العامة للدولة وكيف تنعكس إيرادات الدولة على الصحة والتعليم، وكيف تنفق الموازنة على القطاعات التى تعود على تنمية المواطن المصرى؟.

وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد يوم 1 يوليو 2020.

والمصروفات تنفقها الدولة على القطاعات المهمة التى تهم المواطن المصرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطرق والكبارى، وأن الموازنة العامة للدولة تبدأ 1 يوليو من كل سنة وتنتهى 30 يونيو السنة التى تليها .

وقال إن حجم المصروفات فى الموازنة الجديدة 2020-2021 تقدر بنحو 1.7 تريليون جنية وحجم الإيرادات المتوقع 1.3 تريليون جنيه والفرق بينهم هو العجز فى الموازنة العامة للدولة وقيمته 400 مليار جنيه ويتم تمويلها عن طريق إصدار أذون الخزانة ومدتها أقل من سنة ، وسندات الخزانة من سنة إلى 10 سنين وفيها تقوم الدولة بسحب سيولة من البنوك لكى تمول العجز وهى الفرق بين الايرادات والمصروفات .

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ووفقا للموازنة العامة الجديدة 2020-2021 فإن حجم المصروفات التى ستتم بقطاع التعليم فى مصر 364 مليار جنيه وهو رقم كبير بزيادة 14% عن العام الماضى ، والبحث العلمى حجم ميزانيته فى الموزانة الجديدة 60 مليار جنيه، وقطاع الصحة وهو من القطاعات ذات الأولوية لتنيمة المواطن ودعمة بالخدمات الصحية وقيمته 255 مليار جنيه، وهناك 10 مليارات جنيه تم تخصيصها فى الموازنة الجديدة لمشروع العلاج على نفقة الدولة وأدوية التأمين الصحى، وإيرادات الضرائب المتوقعة 950 مليار جنيه للعام المالى الجديد.

وقال إن رأس مال الدولة هو الإنسان ومتوقع ارتفاع معدل النمو فى الموازنة الجديدة بنحو 4.5% فى معدل الإنتاج المحلى، وأزمة كورونا أثرت على العالم كله مما يزيد من معدلات الصرف على الصحة وبناء المستشفيات، وترتفع أرقام الصرف على الصحة والتعليم لتعزيز رأس المال البشرى وتحقيق كل ما يتطلبه المواطن من كافة بنود الرعاية الصحية .

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.