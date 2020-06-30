إنفو جراف.. تفاصيل وقيمة زيادة بدل مخاطر المهن الطبية لكل الفئات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية التى أقرها القانون، وذلك كالتالى:

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