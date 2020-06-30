التموين تقرر تعديل موعد صرف السلع للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار يقضي بتعديل مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية لتبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى الـ 9 مساء، بدلاً من الـ 7 صباحا إلى الـ 7 مساء.

وأشار المصيلحي في بيان له، الثلاثاء، أن قرار التعديل لتلك المواعيد يأتي لتسهيل عملية صرف السلع التموينية للمواطنين، وإتاحة فرصة كبيرة من الوقت في اليوم الواحد لمدة ١٢ ساعة للسماح لهم لصرف كل احتياجاتهم من السلع التموينية، ويأتي القرار متسقاً مع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، بعد قرار تنظيم عمل المحال التجارية لتكون حتي التاسعة مساءً.

ومن ناحية أخرى أكدت شركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه قد تم تسليم كافة السلع التموينية لكل منافذ الصرف لصرفها لمستحقي الدعم علي بطاقة التموين بداً من الغد 1/7/2020، وأكدت شركتي الجملة بأنه سيتم استكمال أعمال الاستعاضات للبدالين، ومنافذ مشروع جمعيتي اعتباراً من السبت 4/7/2020، نظرا لعمليات الجرد السنوي التي تتم في 30/6 من كل عام.

وأهابت، الوزارة بالمواطنين أثناء عمليات صرف السلع التموينية مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي أثناء الصرف حفاظاً علي الصحة والسلامة العامة،للحد من انتشار فيروس كورونا.