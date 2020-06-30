الأوقاف: التزام المصلين بإجراءات أداء الصلاة بالمساجد لليوم الرابع - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار التزام المواطنين بالإجراءات التي وضعتها لأداء صلاة الجماعة بمساجد الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن الصورة الواردة إليها من المديريات الإقليمية أظهرت وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .