زحام مروري في عدد من محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، زحاما مروريا في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء.

البداية من القطاع الدائري، سجلت الغرفة كثافات متحركة للقادم من المريوطية للمنيب، والقادم من محور صفط اللبن اتجاه الدائري.

زحام مروري أعلى محور 26 يوليو وكثافات مرتفعة أعلى منطقة المنصورية حتى نفق فودافون والمتجه أيضا إلى محور أحمد عرابي.

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في العاصمة، رصدت الغرفة زحاما متوسطا بطريق الأوتوستراد للقادم من كوبري التونسي اتجاه الطريق الدائري.

وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من صلاح سالم لغمرة ومن ميدان التحرير لرمسيس.

محور المشير بمحيط المدافن في الاتجاهين يشهد كثافات، الأمر نفسه بكورنيش النيل أمام المحكمة الدستورية العليا في الاتجاهين.

بالانتقال إلى محاور محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات كثافات معتادة بشارعي الهرم وفيصل ومتوسطة بشارعي الجامعة والنيل.