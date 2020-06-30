الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا.. ومواطنون: "كلنا واحد ياريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر المصرية، وزعت وزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، المساعدات العينية على المواطنين الأكثر احتياجاً على مستوى محافظات الجمهورية.

الجهود تأتي استمرارا للدور المجتعمي للوزارة في رفع العبئ عن كاهل المواطنين. دور اجتماعي تجسد واضحا في تلك المبادرة الإنسانية والاجتماعية التي أشاد بها الجميع ليعلق مُسن في فيديو أعده قطاع الإعلام بوزارة الداخلية "كلنا واحد يا ريس" وتضيف ربة منزل "ربنا يبارك في عمره ويخليه لينا".

القائمون على توزيع تلك المساعدات حريصون على أن تصل إلى مستحقيها حتى في أماكن إقامتهم لو كانت نائية إضافة إلى إعداد شوادر في أماكن محددة لاستقبال المواطنين المستهدفين للمساعدات وتوزيعها عليهم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن حماية صحتهم وسلامتهم من خطر فيروس "كورونا".