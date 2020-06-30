أخبار مصر | رسالة متعافين من كورونا أثناء تبرعهم ببلازما الدم في المنيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة متعافين من كورونا أثناء تبرعهم ببلازما الدم في المنيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الاقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا، إن المركز بدأ اليوم الثلاثاء، عملية سحب بلازما المتعافيين من فيروس كورونا المستجد، بالمركز الأقليمي لنقل الدم بالمنيا التابع لإدارة خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاستفادة بهذه البلازما وحقنها للمصابين بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور ايمن محمد عبد الغني، رئيس قسم رعاية المتبرع، إن شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم والتي تمثلت في الآتي: سن المتبرع من 18 إلى 60 سنة، الرقم القومي للمتبرع ورقم تليفونه، وخلوه من الأمراض التي تمثل عائق للتبرع، وعدم حدوث اي جراحات داخلية للمتبرع على الأقل آخر ثلاثة شهور مع وجود ما يثبت بإصابة المتبرع بفيروس كورونا وشفائه التام بالإضافة إلى استمارة المتبرع التي يقوم بالأمضاء عليها، ثم تأتي مرحلة الفحص الطبي والتأكد من عدم وجود انيميا وقياس الوزن والضغط ثم تبدأ عملية التبرع بالبلازما والتي تستغرق مدة تتراوح من 45 إلى 60 دقيقة.

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