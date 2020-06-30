أخبار مصر | طقس حار ورياح ومنخفض هندي.. طقس أول أيام شهر يوليو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر طقس حار ورياح ومنخفض هندي.. طقس أول أيام شهر يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طقس الأربعاء نهارًا
شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الأربعاء ليلًا
طقس لطيف على السواحل الشمالية.
طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
الوصف الفني لخرائط الطقس
شبورة مائية صباحا
توقعت الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا.
حالة الطقس على السوحل الشمالية
اضطراب ملاحة وارتفاع الحرارة
درجات الحرارة غدا الأربعاء
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.