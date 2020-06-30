أخبار مصر | الحكومة تكشف تفاصيل إنشاء أول مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تكشف تفاصيل إنشاء أول مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عاصم الجزار، وزير الإسكان إلى تفاصيل مقترح إقامة مدينة طبية عالمية تضم مجموعة من المستشفيات في كافة التخصصات، ومراكز الاستشفاء، والمنتجعات الصحية، لتوفير خدمات طبية متميزة وفق أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال؛ لتكون مركزًا متميزًا للسياحة العلاجية، وتصبح معها العاصمة الإدارية قبلة علاجية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسهم في ضخ مزيدٍ من الاستثمارات بمنطقة مشروع الأعمال المركزية.

وفي هذا الصدد، كشف الجزار، عن بعض التوقعات بشأن إمكانية نمو قطاع السياحة العلاجية في مصر، وتحويل مصر إلى مركز طبي لهذا النوع من السياحة الوافدة من جميع دول العالم، والمقترحات الخاصة بتنفيذ ذلك، ومن بينها تقديم تسهيلات للعائلات للإقامة الطويلة لتلقي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.