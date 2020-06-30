أخبار مصر | ختام المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي لمشروع "مودة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 06:50 مساءً - انت الان تقراء خبر ختام المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي لمشروع "مودة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المرحلة الأولى من التدريب التفاعلى، الذى نظمه المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" عبر شبكة الإنترنت، أمس الاثنين، بالمحتوى التدريبي للمشروع، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة"، إن المرحلة الأولى من تدريب مودة التفاعلي استفاد منها ٨٠٠ مشاركة من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي ٧٥ ساعة تدريبية عبر تطبيق زووم تم خلالها تقديم ٣٠ ورشة عمل تناولت المحتوى التدريبي للمشروع.

وأضافت فارس أن هذه التدريبات قدمها ٢٧ متدرب من الكوادر الشبابية التي تم إعدادها من خلال ورش عمل متخصصة على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

واستمر التدريب على مدار شهر يونيو تلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي الخاص "بمودة " والذي يتناول الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.

ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى أطلقت في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء.

وترصد "الخليج 365" أهم الإنجازات التي حققت منذ إطلاقة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب وهي كالأتي:-

1- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالي لتنفيذ البرنامج فى الجامعات والمعاهد فى فبراير 2019.

2- إعداد دليل علمي للبرنامج وتم اعتماده من المجلس الأعلي للجامعات وتم تعميمه بدءًا من العام الدراسي 2119/ 2020.

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3- تنفيذ الدليل التدريبي مع 75 ألف طالب فى 5 جامعات بمحافظات القاهرة وبورسعيد والاسكندرية باعتبارها الأعلى فى معدلات الطلاق.

4- تنفيذ المشروع علي 30 ألف مجند و2500 مكلفة خدمة عامة فى 8 محافظات

5- تخصيص برنامج إذاعى (دقيقة أسرية) علي إذاعة القرآن الكريم وإنتاج مسلسل إذاعى خلال شهر رمضان الماضى وتنفيذ مسرحية تستهدف 20 ألف مشاهده.

6- أطلاق منصة مودة الرقمية كنموذج رقمى وتم إعداد المحتوى الرقمي للدليل التدريبي بالتعاون مع أحد أكبر المنصات التعليمية ذات الخبر فى التعليم عن بعد وتم من خلاله تنظيم سلسلة من المحاضرات فى الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية.

7- إعداد دليل تدريبي لبناء قدرات أعضاء مكاتب تسوية النزاعات بوزارة العدل.

8- عام 2020 سيشهد تدريب 200 ألف طالب عن طريق التواصل المباشر بالجامعات واستهداف نصف مليون شاب من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج مودة وتطوير المنصة بجزء خاص بالتقييم النفسي للمقبلين علي الزواج.

9- سيتم تدريب 100 ألف مجند و8000 من مكلفي الخدمة العامة.

10- استمرار تقديم الأعمال الفنية من مسرحيات وأنشطة توعوية.