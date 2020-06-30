شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: العداد مسبوق الدفع لا يفصل فجأة ومبرمج على عدم الفصل فى العطلات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك الكثير من مستهلكى مرفق الكهرباء يعتقدون أن العداد مسبوق الدفع يفصل التيار الكهربائى فجأة عن المستهلك وبدون أى إنذارات مسبقة بعد نفاد الرصيد بالعداد، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضىء باللون الأحمر عندما يقترب من نفاد الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.