رئيس قومى البحوث: جارى تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث أن مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز يتطور حاليا 4 لقاحات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،وجميعها في مرحلة التجارب ماقبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار هاشم، في تصريح اليوم ، إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 131 لقاحا قيد التطوير وذلك حسب المسودة التى نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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وأوضح أن المركز يضم معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات ومركز تميز علمي خاص بدراسة انتاج الامصال واللقاحات المضادة للفيروسات له خبرة سابقة في انتاج لقاح مضاد لانفلونزا الطيور.



وكان الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة والمشرف على مركز التميز للفيروسات بالمركز القومي للبحوث قد أكد من قبل امتلاك المركز لتكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا بما فيها فيروس كورونا.

