شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قومى البحوث: جارى تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث أن مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز يتطور حاليا 4 لقاحات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،وجميعها في مرحلة التجارب ماقبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.
وأشار هاشم، في تصريح اليوم ، إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 131 لقاحا قيد التطوير وذلك حسب المسودة التى نشرتها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن المركز يضم معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوي الخبرة في مجال الفيروسات ومركز تميز علمي خاص بدراسة انتاج الامصال واللقاحات المضادة للفيروسات له خبرة سابقة في انتاج لقاح مضاد لانفلونزا الطيور.
وكان الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة والمشرف على مركز التميز للفيروسات بالمركز القومي للبحوث قد أكد من قبل امتلاك المركز لتكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا بما فيها فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قومى البحوث: جارى تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.