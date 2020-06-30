"الزراعة" تجديد منح شهادة الاعتماد لمركز التدريب بمعهد بحوث الصحة الحيوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تجديد منح شهادة الاعتماد لمركز التدريب والتعلم والاستشارات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بعد مراجعة شهادة الاعتماد لمركز التدريب والتعلم والاستشارات من الجهة المانحة بأستراليا باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عن طريق الأنترنت. وتعتبر هذه المراجعة هى أول مراجعة تتم تماشيا مع الظروف الحالية مع الجهة المانحة الأجنبية. وقد أشاد المراجعون بالبرنامج التدريبى المعتمد خاصة بالخطة المستقبلية للتدريب فى المركز

وقال وزارة الزراعة، أن نجاح المركز فى تخطى الظروف العالمية الراهنة التى حدت كثيرا من النشاط التدريبى على مستوى العالم. وخاصة فى مجال تقييم المخاطر وتعديل البرنامج التدريبى بما يتفق مع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 بتنفيذ الدورات الموجودة فى الخطة التدريبية عبر الفيديو كونفرانس. وتأهيل المدربين للتعامل مع تلك التنقية بكفاءة عالية، كما تم مراجعة تقييم الدورات التدريبية بتقنية الفيديو كونفراس التى عكست تفاعل المتدربين بأكثر من 80% وهى النسبة العالمية المقبولة فى هذا المجال.

وقد أشاد الباحثين فى معامل معهد بحوث صحة الحيوان المختلفة على مستوى الجمهورية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس وطالبوا بالمزيد فى الخطة المستقبلية.

وأشاد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، بنجاح مركز التدريب والتعلم والاستشارات فى تجديد الاعتماد واستمرارية منح الشهادة والجهود المبذولة من أدارة مركز التدريب والتعلم والاستشارات فى تنفيذ الخطة المعتمدة من مركز البحوث الزراعية وتخطيهم المعوقات التى تعوق التدريب فى الفترة الحالية متمنيا لهم مزيد النجاح والتقدم فى مجال التدريب. واشار ممتاز شاهين بتلبية طلبات المعامل من اعطاء جزء كبير من الخطة باستخدام التقنيات الحديثة.