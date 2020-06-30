شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يعلن غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن اليوم الثلاثاء، هو آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية، بعد قرار فتحه لفترة استثنائية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، جراء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح عبيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاستفادة من مشروع العلاج لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، تبدأ من يوم الاشتراك، وتنتهى آخر ديسمبر 2020.
كان قد أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، حتى نهاية شهر يونيو 2020، بدلا من غلق باب الاشتراك فى الفترة الاستثناية، التى كان من المقرر له اليوم 15 يونيو، موضحا أن مجلس الاتحاد قرر أيضا رفع الحد الأقصى لتحمل المشروع للحالات الحرجة المصابة بفيروس covid19.
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