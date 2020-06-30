التضامن تعلن المرحلة الأولى من التدريب التفاعلى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ ختام المرحلة الأولى من التدريب التفاعلى أمس الإثنين، الذى نظمه المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبى للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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قالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة" إن المرحلة الأولى من تدريب مودة التفاعلى استفاد منها 800 مشارك/ من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي 75 ساعة تدريبية عبر تطبيق زووم تم خلالها تقديم 30 ورشة عمل تناولت المحتوى التدريبي للمشروع لافتة إلى أن هذه التدريبات قدمها 27 متدرب من الكوادر الشبابية التى تم إعدادها من خلال ورش عمل متخصصة على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

واستمر التدريب على مدار شهر يونيو تلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي الخاص "بمودة " والذي يتناول الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.