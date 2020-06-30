تعرف على رحلة محاكمة قتلة النائب العام فى الذكرى الخامسة لاستشهاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول الذكرى الخامسة، لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015، صدر حكم نهائى من محكمة النقض بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ24 متهما. البداية البداية ــ صباح 29 يونيو 2015 استهداف موكب النائب العام بسيارة مفخخة بمصر الجديدة. ــ أسفر الحادث عن استشهاد النائب العام وإصابة العشرات من طاقم حراسته. ــ خلف الانفجار تدمير سيارات الموكب وتحطم واجهة عشرات العقارات. ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ ــ التحقيقات تثبت تورط 67 متهما فى الأحداث. ــ القبض على 50 متهما من أصل 67 متهما. ــ أبرز المتهمين الهاربين الإرهابى يحيى موسى. ــ محكمة الاستئناف تحدد دائرة المستشار حسن فريد لنظر الدعوى. الحكم على المتهمين الحكم على المتهمين ــ فى 22 يوليو 2017 الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لـ28 متهما. ــ حصل 15 متهما على حكما بالسجن المؤبد. ــ 8 متهمين حصلوا على حكما بالسجن المشدد 15 سنة. Advertisements ــ حصل 15 متهما على أحكام بالمشدد 10 سنوات. ــ انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته. ماذا فعل دفاع المتهمين بعد صدور الحكم؟ ماذا فعل دفاع المتهمين بعد صدور الحكم؟ ــ خلال المدة القانونية تقدم دفاع المتهمين المحبوسين بطعن على الأحكام. ــ فى 25 نوفمبر 2018، محكمة النقض تقر إعدام 9 متهمين. ــ النقض تخفف حكم الإعدام لـ 6 متهمين آخرين للسجن المؤبد. ــ 5 متهمين حصلوا على أحكام بالبراءة. ــ 4 متهمين خفف الحكم الصادر ضدهم من 15 سنة لـ 3 سنوات. ــ واستمرار أحكام حكم محكمة الموضوع الأولى لـ 24 متهما. النهاية النهاية ــ فى صباح 20 فبراير 2019، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين. ـ ومازال يقضى باقى المتهمين مدد حبسهم بالسجون. ــ ويوجد 14 متهما هاربين أبرزهم الإرهابى يحيى موسى.

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