حصاد الوزارات.. اعتماد نتيجة عينة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بنجاح 90.2%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى 30 يونيو: شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود وزيرة الصحة: سيارات مجهزة لنقل أدوية علاج كورونا لمستشفيات العزل التنمية المحلية: تخصيص 120 مليون جنيه لدعم مشروعات الصحة بسوهاج وقنا وزير التعليم يعتمد نتيجة عينة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بنجاح 90.2% التضامن: صرف جميع معاشات يوليو والدفعة الأولى للعلاوات الخمس.. غدا التموين: 8.5 جنيه سعر كمامة القماش على البطاقات Advertisements وزيرة الصحة: بدء استخدام عقار ريمديسفير لعلاج مرضى كورونا وفقًا لضوابط محددة البترول: كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية باحتياطى يزيد عن مليون أوقية السكة الحديد: الدفعة الثانية من العربات الروسية تصل ميناء الإسكندرية خلال أيام وزير الأثار: افتتاح قصر البارون يؤكد على دعم مصر غير المسبوق للسياحة القوى العاملة: تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المغادرة للأردن السياحة:حصول 8 مراكز غوص و 6 يخوت ومركزين للأنشطة البحرية على شهادة السلامة وزير السياحة يبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر و"الإيسيسكو" فى العمل الأثرى

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