شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ الشعب المصرى بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، لجميع العاملين بالقطاع، وجموع الشعب المصري، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو العظيمة.

وقال وزير الطيران المدنى، خلال رسالته للعاملين، إن ذلك اليوم الذي قال فيه الشعب كلمته رافضا كل المساعي لتفتيت وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وتتجلى عظمة هذا الشعب كونها نقطة فاصلة في تاريخ ومستقبل الشعب المصري، حيث خرج الشعب بعزيمة وإصرار على تصحيح مسار الوطن، وبناء مستقبل مشرق، بإرادة حرة واستعادة الدولة المصرية قوتها ومكانتها.

Advertisements

وناشد منار، جموع العاملين التمسك بقيم الترابط والتلاحم، للإرتقاء بقطاع الطيران المدني، مؤكدا تفاؤله بالمرحلة القادمة من منطلق إيمانه الراسخ بقدرتنا على تحقيق الرؤية الاستراتيجية، لخلق آفاق أرحب لقطاع الطيران المدني والوطن الغالي مصر.