شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وشركة مياه سوهاج لإنتاج كمامات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، على قيام مديرية القوى العاملة بسوهاج بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، على يتم البدء فورا فى عملية تصنيع وانتاج كمامات مطابقة للمواصفات للإستعمال الشخصى للأصحاء فقط بمراكز التدريب المهني بسوهاج .

يأتى ذلك تنفيذا لمبادرة وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاستفادة من مراكز التدريب المهنى وورش الخياطة المتطورة الموجودة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن وحدات التدريب المتنقلة، فى إنتاج كمامات صحية مطابقة للاشتراطات.

وقد شهد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة توقيع بروتوكول التعاون بين المديرية والشركة ، ويقضي بقيام المديرية بتجهيز ورش التفصيل والخياطة التابعة لها بمراكز التدريب الثابتة والتابعة لها في سوهاج وطهطا والكوثر لتصنيع الكمامات، ويتم الاشراف المشترك علي جميع مراحل التصنيع بفريق مدرب بالمراكز .

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ووقع البروتوكول الدكتور هشام أحمد أبو زيد مديرية القوي العاملة بسوهاج ، واللواء مهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .

وألزم البروتوكول الشركة بعمل التعقيم اللازم للكمامات طبقا للشروط الصحية بالمعامل المختصة طرفها، فضلا عن تحمل مكافاة المشرفين والمشاركين من الطرفين في عملية تصنيع وإنتاج الكمامات، والمشاركة بفريق العمل المدرب علي تصنيع الكمامات في هذه المبادرة .

ونص البروتوكول علي أن تحصل المديرية علي نسبة 30% من إنتاج الكمامات ، وتحصل الشركة علي نسبة 70% من الإنتاج مقابل الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها.