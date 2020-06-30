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رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة عن اتجاهات النخبة فى قضايا حقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت كلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة جديدة مع مرتبة الشرف، ناقشت توجهات النخبة من قضايا حقوق الإنسان وطريقة تناولها في القنوات الفضائية.

وقدمت الرسالة العلمية وموضوعها "اتجاهات النخبة نحو التغطية الاعلاميه لقضايا حقوق الإنسان فى القنوات الفضائيه"، الباحثة والإعلامية ماجده محمود أحمد عبد العال، الأستاذة بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.

تكونت لجنة الإشراف والتحكيم والمناقشه من الأساتذة، ماجى الحلوانى، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية السابق،رئيسا، وهانى خميس أحمد عبده، الأستاذ بقسم الإجتماع ووكيل  كلية الآداب جامعة الإسكندرية، مناقشا، ومحمد محمود المرسى، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفا، وعادل فهى الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفا مشاركا.

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وهدفت الدراسة إلى رصد وتحليل معالجة قضايا  حقوق الإنسان خاصة في التغطيات الإعلامية، من خلال أهداف تحليلية أهمها، التعرف على أساليب ووسائل الإبراز للتغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان، وأهداف ميدانية أهمها الكشف عن الاتجاهات الإيجابية والسلبية لدى النخبة عينة الدراسة نحو موقف القنوات الفضائية من قضايا حقوق الإنسان

اعتمدت الباحثة على منهج المسح الإعلامى بشقيه الميدانى والتحليلي لعينة من القنوات الفضائية والنخبة لرصد مجموعة المقاييس والنتائج التي تتعلق بدور القنوات الفضائية في تشكيل اتجاهاتهم نحو قضايا حقوق الإنسان

كما استهدفت الدراسة التحليلية التعرف على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فى ثلاث قنوات حكومية ومستقله لتمثل كل منها دولة ذات توجهات ومضامين مختلفة تجاه قضايا حقوق الإنسان  من خلال البرامج التليفزيونية " عين على الديمقراطية على قناة الحره - بلا قيود على قناة بى  بى سى- هذا الصباح على قناة النيل للاخبار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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