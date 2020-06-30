رسالة دكتوراه بإعلام القاهرة عن اتجاهات النخبة فى قضايا حقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت كلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة جديدة مع مرتبة الشرف، ناقشت توجهات النخبة من قضايا حقوق الإنسان وطريقة تناولها في القنوات الفضائية.
وقدمت الرسالة العلمية وموضوعها "اتجاهات النخبة نحو التغطية الاعلاميه لقضايا حقوق الإنسان فى القنوات الفضائيه"، الباحثة والإعلامية ماجده محمود أحمد عبد العال، الأستاذة بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية.
تكونت لجنة الإشراف والتحكيم والمناقشه من الأساتذة، ماجى الحلوانى، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية السابق،رئيسا، وهانى خميس أحمد عبده، الأستاذ بقسم الإجتماع ووكيل كلية الآداب جامعة الإسكندرية، مناقشا، ومحمد محمود المرسى، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفا، وعادل فهى الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفا مشاركا.
وهدفت الدراسة إلى رصد وتحليل معالجة قضايا حقوق الإنسان خاصة في التغطيات الإعلامية، من خلال أهداف تحليلية أهمها، التعرف على أساليب ووسائل الإبراز للتغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان، وأهداف ميدانية أهمها الكشف عن الاتجاهات الإيجابية والسلبية لدى النخبة عينة الدراسة نحو موقف القنوات الفضائية من قضايا حقوق الإنسان
اعتمدت الباحثة على منهج المسح الإعلامى بشقيه الميدانى والتحليلي لعينة من القنوات الفضائية والنخبة لرصد مجموعة المقاييس والنتائج التي تتعلق بدور القنوات الفضائية في تشكيل اتجاهاتهم نحو قضايا حقوق الإنسان
كما استهدفت الدراسة التحليلية التعرف على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فى ثلاث قنوات حكومية ومستقله لتمثل كل منها دولة ذات توجهات ومضامين مختلفة تجاه قضايا حقوق الإنسان من خلال البرامج التليفزيونية " عين على الديمقراطية على قناة الحره - بلا قيود على قناة بى بى سى- هذا الصباح على قناة النيل للاخبار".
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